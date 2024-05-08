母親節將至，本該是享受天倫之樂的日子，不過有一群人，人生迷失方向，暫時被限制自由。為紓解思念之情，桃園女子監獄本月7、9、10日，分成上、下午共5個梯次，辦理「母親節懇親面對面」活動，《中時新聞網》直擊受刑人與家屬催淚畫面曝光。另外攜子入監的女受刑人受訪分享為人母人生最大體悟。

桃女監母親節懇親「催淚畫面」曝！受刑人悲吐人生最大痛悟

一早監所大禮堂，近百位受刑人與家屬此起彼落談笑聲，珍惜短暫相處的時光。舞台上，收容人勁歌熱舞、精神抖擻演出，暫時忘卻身心靈被禁錮的甘苦，還有輪流上台和家人合影也是重要環節。

女受刑人母愛噴發緊抱小孩。(游定剛拍攝)

懇親活動時間一到，受刑人與家人離情依依，耳提面命的叮嚀，一旁早有人淚水止不住，原來相擁而泣是件奢華的事，再多的不捨不忍也得放手，只盼下次團圓的那一天，畫面相當催淚。

女受刑人珍惜與兒子相處的時光。(游定剛拍攝)

受刑人芸芸(化名)表示，「自由很可貴，當你什麼都不能做的時候，就覺得不要太輕易相信朋友」。攜子入監對於小孩的虧欠，芸芸則說，「本該是天真無邪年紀，可以在公園玩耍、享受陽光，就連想去便利商店買東西都做不到，不過，我會盡全力陪伴他來彌補」。

懇親活動結束，受刑人與家人相擁而泣。(游定剛拍攝)

受刑人小珍(化名)有感地說，「人生無法重來，未來出監後，會提醒自己，做任何事前要三思而後行，想想愛我們的家人，就不會不小心做事衝動而犯錯」。

攜子入監女受刑人(圖左)受訪分享人生最大體悟。(王紹羽拍攝)

桃園女子監獄副典獄長紀文勝表示，「運用母性的特質，讓受刑人回歸原本角色跟功能，藉由家庭與親情的支持，讓她們未來能夠順利回歸社會，特此舉辦母親節懇親活動，期盼能達到親情的聯繫」。

桃園女子監獄副典獄長紀文勝分享舉辦母親節懇親意義。(王紹羽拍攝)

入監是偶然，出監是必然。每位受刑人都有自己的人生故事，短暫失去自由，仰望鐵窗外的天空，思念最愛的家人，期盼重獲自由的那一天。