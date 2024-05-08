在只有資通視聽產品獨好，其他都衰的情形下，4月出口低於預期，只有374.8億元，年增4.3％，低於原預估的388億美元至399億美元，與去年同期比還是連六紅。累計1～4月出口1,478.1億元，年增10.6％。