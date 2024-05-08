4月進口310.2億美元，年增6.6％，1～4月進口1,223.9 ％，年增3.8％。在主要主要出口國方面，4月美國再創新高，對陸港、日、歐則都下滑。
僅資通視聽產品獨好！4月出口低於預期
在只有資通視聽產品獨好，其他都衰的情形下，4月出口低於預期，只有374.8億元，年增4.3％，低於原預估的388億美元至399億美元，與去年同期比還是連六紅。累計1～4月出口1,478.1億元，年增10.6％。
在只有資通視聽產品獨好，其他都衰的情形下，4月出口低於預期，只有374.8億元，年增4.3％，低於原預估的388億美元至399億美元，與去年同期比還是連六紅。累計1～4月出口1,478.1億元，年增10.6％。
4月進口310.2億美元，年增6.6％，1～4月進口1,223.9 ％，年增3.8％。在主要主要出口國方面，4月美國再創新高，對陸港、日、歐則都下滑。
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