4月進口310.2億美元，年增6.6％，1～4月進口1,223.9 ％，年增3.8％。在主要主要出口國方面，4月美國再創新高，對陸港、日、歐則都下滑。

小學生關切紐西蘭牛乳進口 發信請立委修法更名「長效乳」
外資4月轉為淨匯出12.96億美元 金管會曝二原因
陸4月外匯存底減448億美元 黃金儲備連增18個月
#資通 #億美元 #視聽 #獨好 #進口
透過【Google新聞追蹤中時新聞網