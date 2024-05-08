瑞士洛桑國際管理發展學院近期公布2024年智慧城市指數，台北位居全球第16名、亞洲排名第5名，前6名依序為新加坡、阿布達比、杜拜、北京、台北、首爾，8日北市再傳捷報，2024台北燈節作品「紅樓紀事」榮獲義大利知名國際設計獎「A' Design Award」「美術及藝術裝置設計類」（Fine Arts and Art Installation Design Award Category）銀獎殊榮。

2024台北燈節「龍躍光城」攜手各領域藝術家、在地團體及宮廟推出逾120件絕美燈組，吸引逾574萬人前來賞燈。其中由燈節策展人劉治良與插畫藝術家李信慧共同創作的「紅樓紀事」，以插畫藝術結合金屬雷雕工藝，展現西門町流行文化演進與台北的城市變遷，每片拱門分別描述不同時代的西門經典地標，走進紅樓紀事就猶如走過歷史長廊，感受不同時代的民俗風情。

觀傳局指出，義大利國際設計獎「A' Design Award」每年均表揚優秀產品及服務設計，受國際平面設計協會聯合會（Ico-D）、歐洲設計協會（BEDA）等世界知名設計組織認可，競賽類別橫跨商品包裝、建築、空間環境、媒體、服裝、裝置、展場、生活用品等，而台北燈節獲獎，有助於提升台灣設計作品的國際能見度，讓世界看見台北的設計軟實力。

觀傳局表示，除了「紅樓紀事」，根據瑞士洛桑國際管理發展學院近期公布的2024年智慧城市指數，台北不僅全球排名進步至全球第16，在亞洲城市排名位居第5。根據交通部觀光署統計資料，2023年國際來台旅客為648萬餘人次，北市近576萬人次造訪，觀傳局將持續優化智慧觀光建設，展現台北的多元觀光資源及友善旅遊風氣。