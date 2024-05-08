雲林縣「六房媽」無固定廟宇，安奉於爐主所興建的紅壇，每年舉行過爐搬遷到下個紅壇，是全台規模最大的「媽祖搬家」活動，去年發現百年歷史的「正駕爐」因年代久遠出現損壞情況，緊急展開修復，8日在虎尾鎮過溪股紅壇舉行復爐儀式，象徵「一代傳一代」永續媽祖香火。

雲林六房媽「有神無廟」，由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股、過溪股等5股輪值，每年過爐，數千名志工自主協助處理紅壇事務，5股全境總動員，規模盛大，已由中央登錄為國家重要民俗，去年由斗六市過爐至虎尾鎮時，發現正駕爐的爐耳、爐座有碰撞損毀痕跡，經半年始完成整修。

雲林縣長張麗善8日受邀參加正駕爐復爐儀式，表示六房天上聖母正駕爐是信仰的傳承，神祇靈力的累積，同時也是重要文化資產，很高興六房媽會成功修復正駕爐，希望未來保存傳承下去，讓信仰與善力量永續擴散，讓社會更祥和樂利。

六房媽會常務理事陳盈豪說，針對正駕爐修復事宜，經六房媽會呈報縣府文化觀光處，再召開理監事會討論，決定以古物修整方式原爐修復，以延續文化保存價值。先請雲科大文資系團隊鑑定材質，再由錫工藝技藝保存者北港「阿堂師」蔡明堂完成修復，8日依古禮聘請延陵道壇道長吳政憲主持復爐儀式。

六房媽會指出，正駕爐為造冊列管的重要保存文物，深具歷史傳承意義，能夠順利原爐修復，意義深遠。復爐儀式依古禮進行，主要是上稟六房天上聖母、文武千順四大將，奏明正駕爐重新啟用作為供奉香爐，也具有「香火傳萬里」、「一代傳一代」意涵。