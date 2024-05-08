賈靜雯大女兒梧桐妹（Angel）已滿18歲，對造型相當有個人的風格主見，前衛穿搭一直以來掀起不小討論。日前她曝光臉上大片紋身，再度引發網友議論，驚訝「這該不會是去刺青？」，對此，釣出梧桐妹親自解答了。

梧桐妹透過IG曬出新照，畫面中可見她的臉蛋、手上爬滿圖騰，用英文寫道：「now we just need the red hair back（現在只差要讓紅髮回歸）」，新造型震驚大批網友，不過細看後發現，原來她是在致敬喜愛動漫《咒術迴戰》角色。

梧桐妹致敬《咒術迴戰》角色。（圖／翻攝自梧桐妹 IG ）

貼文也引發許多粉絲留言：「喜歡這種做自己希望的樣子… 還不會迷失自我的感覺」、「像媽媽一樣漂亮」、「這樣好看」、「萌萌的少女感」，其中有人好奇詢問：「畫的吧」，梧桐妹則親自回應：「嗯嗯」。

事實上，梧桐妹頂著星二代光環，一舉一動都受到外界矚目，時常在社群分享生活的她，曾公開分享手繪人物畫作，自曝了現今與2年前畫作對比，多才多藝也讓不少網友驚訝她畫功進步，意外引起討論。