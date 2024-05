賈靜雯大女兒梧桐妹(Angel)已滿18歲,對造型相當有個人的風格主見,前衛穿搭一直以來掀起不小討論。日前她曝光臉上大片紋身,再度引發網友議論,驚訝「這該不會是去刺青?」,對此,釣出梧桐妹親自解答了。

梧桐妹透過IG曬出新照,畫面中可見她的臉蛋、手上爬滿圖騰,用英文寫道:「now we just need the red hair back(現在只差要讓紅髮回歸)」,新造型震驚大批網友,不過細看後發現,原來她是在致敬喜愛動漫《咒術迴戰》角色。

梧桐妹致敬《咒術迴戰》角色。(圖/翻攝自梧桐妹 IG )

貼文也引發許多粉絲留言:「喜歡這種做自己希望的樣子… 還不會迷失自我的感覺」、「像媽媽一樣漂亮」、「這樣好看」、「萌萌的少女感」,其中有人好奇詢問:「畫的吧」,梧桐妹則親自回應:「嗯嗯」。

事實上,梧桐妹頂著星二代光環,一舉一動都受到外界矚目,時常在社群分享生活的她,曾公開分享手繪人物畫作,自曝了現今與2年前畫作對比,多才多藝也讓不少網友驚訝她畫功進步,意外引起討論。