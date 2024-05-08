大陸女星劉亦菲出了名從小美到大，古裝扮相時自帶空靈氣質，還獲得「神仙姐姐」封號，但她的美貌也常常受到放大檢視，凡有稍微長肉都會被酸「發福」。最近劉亦菲現身商場的品牌活動，吸引大票粉絲衝現場一睹她的美貌；現場畫面流出，其中一名維安的男保全忍不住偷看劉亦菲，幸福表情引起討論。

劉亦菲不久前被指出發福，胖了一個尺寸，但近日她現身辦在三亞一處商場的活動，身穿金色深V禮服，整個人氣質優雅，一點都不像網傳的長肉變胖；現場更擠滿人只為了搶看劉亦菲，其中有民眾拍到一名男保全，維持現場秩序但忍不住回頭尋找劉亦菲的樣子，意外搶走女神風采，衝上熱搜。

從網上瘋傳劉亦菲現身活動的影片中，清楚看到一名男保全轉頭看劉亦菲，雙眼發光超有愛，還痴痴地張開嘴，從他的表情得知邊工作邊欣賞女神有多幸福，嘴角藏不住笑意；全網被保全反應笑瘋，「保全看劉亦菲的眼神就是我啊」、「女神真的太美了，小哥哥也瘋狂」、「能看仙女姐姐我也會轉頭」。

其實劉亦菲近年把工作重心轉往大銀幕，紅到闖進好萊塢成為真人版「花木蘭」，一躍成為全球巨星，直到2021年才重返小螢幕，接下古裝劇《夢華錄》女主角，古裝扮相的她和16年前「小龍女」時期幾乎零變化；而劉亦菲與霍建華主演《玫瑰的故事》，還沒定檔播出時間，就已經流出不少花絮畫面，讓劇迷都超期待。