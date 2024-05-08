專業舞者一人分飾多角，說學逗唱，肢體語言及聲音表情大爆發！高雄春天藝術節小劇場系列將於2024年5月24日至26日在駁二正港小劇場上演由複象公場推出的《打人的狗》。透過劇中主人翁看似荒謬的習舞經歷，各個角色性格快速變換的過程，時而逗趣卻又發人深省，映照台灣當代歷史、國際局勢和青少年自我認同之間的微妙關係。

高雄春天藝術節小劇場系列由複象公場推出《打人的狗》將於2024年5月24日至26日在駁二正港小劇場亮麗上演。（圖片來源：高雄市文化局提供）

《打人的狗》由高雄出生成長、從小習舞的舞者王珩獨挑大樑，以單人脫口秀式的戲劇演出。扮演字形與本名相似的虛構主角「王衍」，以大量無間斷且情感豐沛的口白，同時搭配踢踏舞、芭蕾舞、中國舞、現代舞等各式舞種。轉譯1990年代到2010年代的台灣文化象徵，與青少女成長過程中親情、個人認同間的拉扯。王衍舞蹈啟蒙於踢踏舞，象徵對美國的嚮往與崇拜；在家人期待下，被迫傳承中國傳統文化，轉而學習中國舞。最終受兩岸政治局勢影響，開始探索台灣人身體符碼的現代舞。看似單純學習不同種類舞蹈的過程，背後實則刻劃了自我探索與覺察的角力。

民俗舞蹈融合中文字教學的王衍、從小看神鵰俠侶學習中國武功的王衍、嚮往美國文化而學習踢踏舞的王衍（圖片來源： 攝影 林育泉 高雄市文化局提供）

高雄市文化局局長王文翠表示，高雄春天藝術節從2016年起至今，透過小劇場徵件計畫提供年輕世代創作展演平台，迄今已累積近百場演出，是當前台灣戲劇新創人才嶄露頭角的重要機會。《打人的狗》更是今年春天藝術節中難得的單人表演節目，專業舞者跨界戲劇演出，有別於以往慣用的肢體舞蹈，敘事性的文本背誦、性格揣摩、口條訓練皆下足功夫，是不可多得的青年藝術家，王文翠推薦民眾一定要進場體驗這樣特別的表演形式。

在學生時期學習芭蕾舞風的王衍、跟父親一起擔任華語老師的王衍、在學習不同舞蹈的過程中，找尋自我認同的王衍（圖片來源：攝影 林育泉 高雄市文化局提供）

複象公場創立於2014年，期望以劇場為形式，呈現在全球化語境的社會中，人跟人的關係。《打人的狗》由榮獲第26屆台北文學獎評審獎、2024台北兒童藝術節兒童戲劇劇本創作徵選計畫首獎的劇作家李承寯編劇，並由2022《回家》入圍台新藝術獎團隊─複象公場藝術總監李承叡擔任導演、藝術總監王珩擔任肢體編排。同時，為鼓勵16-22歲青年走入劇場，感受劇場的活力與魅力，提供文化幣青年席位五折超低優惠。戲劇與舞蹈兼容，必將帶給觀眾一場情感共感和文化共鳴的劇場體驗。