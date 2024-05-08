亞光今天下午舉行線上法說會，由賴以仁親自主持，亞光持續聚焦三大發展契機，包括與LGIT策略合作、擴大菲律賓生產規模及頂尖技術Metalens布局，希望發揮多元產品效益，其中亞光與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，結合亞洲光學在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力，以及LGIT在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢，發揮彼此高度競爭力與影響力。

賴以仁表示，2023年亞光車載鏡頭平均每個月出貨50萬顆，今年前4月來看，每個月平均已達100萬顆鏡頭，是今年成長動能之一，預估佔營收比重也將由去年4.5％倍增至9%、甚至上看10%。

亞光已領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印(NIL)高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，其應用可涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE，將以此先進光學技術搶占未來先機。

亞光運用多元化的光學產品設計與製造能力，研發先進的AR/VR鏡頭與3D LiDAR光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益，包括：特殊光學元件、高階手機鏡頭、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品，並以GMP等光學核心技術開發4~10倍連續光學變焦高階手機鏡頭。

賴以仁表示，目前手機聚焦兩大塊，包括多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦；在多片稜鏡聯合直立式鏡頭部分，蘋果獨特的設計應用在i15 Pro手機，推出後帶動其他手機廠商跟進，以前3倍，現在提高到5倍，亞光已送樣；此外，亞光今年也會推出4-10倍的光學變焦，成為手機類兩大成長動能。

亞洲光學第1季合併營收約42.88億元，年增12%，營業毛利約6.54億元，年增3%，主係產品組合變化影響所致，營業淨利約1.05億元，年增18%，歸屬本公司業主淨利約1.11億元，年增446%，主係利息收入、NRE收入等之影響，每股盈餘0.4元。

就各產品別來看，第1季光學元件營收佔比40%、CIS影像感測儀為20%、瞄準器約5%，雷射測距儀3%-4%，數位相機10%、黑件13%。

亞光4月合併營收為16.07億元，年增10.45%，累計前4月合併營收為58.96億元，年增11.45%。

展望未來，賴以仁表示，瞄準器及CIS影像感測儀客戶消化庫存後，第2季已開始拉貨，今年成長動能來自數位相機訂單增加及車載鏡頭出貨倍增，其中數位相機部分，2023年總出貨量約86萬台，今年可望提高至100萬台，至於手機類則聚焦多片稜鏡聯合直立式及光學變焦，目前已送樣中，今年值得期待，全年毛利率將可回復往年水準。

亞光今年資本支出為6億元，有鑒於模造玻璃目前產能不夠，已有部分向國外廠商購入，將會逐步擴產，在東南亞布局方面，因應客戶訂單需求下，擬在菲律賓擴建第二廠，預計2025年底完成，2026年量產，除了瞄準器外，將有部分成品級產品轉移到當地新廠生產。