藍營台北市議員鍾小平日前到台北地檢署告發民眾黨主席柯文哲，指其在台北市長任內圖利京華城；他7日再控北市萬大第一果菜批發市場改建案，疑似官商勾結讓威京集團的中華工程得標。國民黨台北市議員游淑慧質疑，工程標案可以減項發包，但不能減掉主要功能，逼迫下一任市長必須買單追加。原規畫6層樓的果菜市場、8層樓的魚類批發市場，都決定先蓋5樓就勉強發包。依當年會議紀錄，此便宜行事就是柯文哲裁示。

「2018年我當選議員時，我就已經說第一果菜市場百億改建案預算編列有問題！」游淑慧今(8日)在臉書發文提到，「去年審議追加預算時，我也質疑柯市府當年違法減項招標。結果柯文哲沒告我，剛看到中華工程莫名其妙幫柯文哲代位跳腳；說我嚴重傷及中工商譽及股東權益，說要告我。就像之前，我們質疑柯市府違法給予京華城容積獎勵，結果大動作刊登報紙和記者會的也是京華城。已經快分不清楚柯主席和沈主席？」

游淑慧指出，魚果市場的減項發包問題在哪，已經說了N遍。工程標案可以減項發包，但不能減掉主要功能，逼迫下一任市長必須買單追加。自己看過當年的晨會紀錄，這個便宜行事的減項發包就是柯文哲裁示。為什麼這個案子會預算失控？依照公共工程委員會規定，像這類重大工程原本應該要先做先期規畫、再來編預算送議會審查，但這個案子為了柯文哲連任政績，從一開始就搶快而違反程序。

游淑慧強調，後來才會預算失控，搞出一個快200億元的市場改建案，都快要比大巨蛋主體工程還要貴。過去行政院公共工程會就曾來函文，清楚提到多次流標的案子，在重行招標前應檢討流標或廢標之原因，其屬預算不足或設計浪費者，不宜勉強再行招標。甚至如因受限於預算，有減項招標的需要，更不應影響工程品質及功能需求。但結果柯市府有理公共工程委員會的來文嗎？

游淑慧直言，這案子當年柯市府因預算不足搞了個「減項發包」，居然把原規畫6層樓的果菜市場、8層樓的魚類批發市場，都決定先蓋5樓就勉強發包。這就像先跟家裡騙拿100萬去簽約買「半輛車」，之後逼家裡再拿50萬才能拿到整台車。

「而如果我們不給錢呢？就只能拿到一台沒有輪胎的車！」游淑慧質疑，這合理嗎？這沒有違法嗎？

中工7日發表聲明強調，沈慶京非中工董事長，此案公司一切按照台北市招標內容評估後進行投標，絕無不法情事。