金門縣議會期盼藉由淨灘活動，呼籲大家共同守護海洋與在地觀光產業發展，永續金門美麗的海岸線與多樣的生態環境。（于家麒攝）

金門縣議會今（8）日舉辦環境教育活動，由議長洪允典親自帶領議會全體職員工至慈堤三角堡海灘淨灘，共同落實環保綠生活。洪允典表示，金門擁有非常美麗的海岸，大家一定要用心維護，環境才能永續發展；也讓平日裡都忙於處理議事工作的同仁們趁著淨灘、也能淨心，一起為金門的生態及海岸線盡一份心力。

金門縣議會表示，這次的淨灘活動全體職員工踴躍參加，依據環境教育法的規定，所有員工每人每年平均應參加4小時以上環境教育，有別於以往同仁每年均需自行選擇參與相關課程或活動，議長洪允典希望給同仁一個休閒的空間並走向戶外的機會，同時增進與凝聚員工情感，又能為社會盡點心力與貢獻，因此舉辦此次的環境教育淨灘活動。

洪允典表示，金門的海岸環境優美，是觀光發展的重點之一，也希望藉由淨灘的方式，讓同仁們了解永續海洋環境的重要性；他認為，維護地方環境的清潔是每一個的責任，人人都應該從日常生活中做起並養成愛護環境的好習慣。

金門縣議會強調，慈湖三角堡是金門著名的景點之一，隨著金門大橋的開通，此處也成為觀賞金門大橋的絕佳位置，吸引不少遊客到此一遊。但因受季風及潮流影響，每年都有不少來自福建沿海的海漂垃圾及海洋廢棄物，不僅影響景觀，對環境無疑也是一種傷害；藉由淨灘活動，呼籲大家共同守護海洋與在地觀光產業發展，永續金門美麗的海岸線與多樣的生態環境。