台鋼燦星董事會8日通過113年第一季合併財務報告，第一季合併營收5.46億元，比去年第一季的1.09億元，大增400％，今年第一季淨利2,814萬元，換算每股稅後純益0.41元，比去年第一季的0.02元，暴增1,950％。

台鋼燦星總經理殳蓁蓁表示，由於去年第一季基期偏低，因此，今年第一季營收和獲利衝高，在比較上的意義不是太大，反而突顯台鋼燦星120位員工的人均效益，因為，台鋼燦星今年第一季的表現，比同業更好。

殳蓁蓁指出，至於第一季單季營收衝高，主要是正確的營運策略所致，因為，現有的桃園到日本高知、日本秋田的兩條包機直航，今年前4月的載客率都在95％左右，顯示台鋼燦星主攻東北亞國際旅遊的正確路線。

她說，去年5月開航的泰國普吉島直航包機，今年5月開始將恢復，因此，將為今年第二季、甚至全年的營收挹注成長動能，更何況，今年7月還有台中起飛的3架直航包機，相信今年全年的營運，將相對樂觀。