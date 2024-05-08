興櫃核酸純化試劑、核酸萃取設備業者-台灣圓點奈米(6797)今(8日)宣布，正式與長庚大學醫學院簽署產學合作備忘錄，雙方將攜手在核酸相關領域深入合作，共同開發新技術與產品，透過產學合作培育更多核酸領域的專業人才。

圓點奈米指出，在生物醫學領域，創新是推動進步的引擎，而一家致力於創新的生技公司與學術機構的合作，更是促進行業發展的關鍵。近日，我們有幸宣布，台灣圓點奈米(6797)與長庚大學醫學院展開深入的合作計劃，共同推動生物醫學技術的創新，應對不斷變化的醫療需求和挑戰。

作為生物醫學領域的領先企業，我們一直以來致力於在磁珠、核酸純化試劑及核酸萃取機技術方面的創新。圓點奈米公司的技術不僅在全球範圍內領先，在疫情期間更作出了重要貢獻，為國內外抗疫工作提供了有力支持。這段時間內，圓點公司的出貨量、銷售額持續增長，這得益於我們在磁珠領域的專業知識、豐富的研發經驗、產業成果。

然而，我們也深知，人才是企業持續發展的重要保障。因此，我們與長庚大學醫學院攜手合作，在人才培育方面取得了寶貴的經驗與成果。通過與學術界的緊密合作，圓點公司不僅為學生們提供了寶貴的實習與工作機會，還讓他們有機會深入了解產業的運作模式及需求，從而能更好地融入未來的職場。

我們期待未來與長庚大學醫學院更加深入的合作，共同開發新技術與產品，應對不斷變化的醫療需求及挑戰。我們堅信，雙方這樣的合作將帶來更多的成就與突破，造福人類健康。最重要的是，圓點公司希望通過雙方深入的合作，培育出更多具有創新精神與實踐能力的人才。這些人才將是未來生物醫學領域的中堅力量，接續推動行業的發展和創新。