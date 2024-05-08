日本海上自衛隊一架P-3C反潛巡邏機周三（8日）下午在千葉憲一處空軍基地降落時出狀況，疑似機腹著地且偏離跑道。海上自衛隊表示並未接獲火災與人員受傷通報，正在調查此事。此事引發日本網友討論，有人認為可能是起落架出了問題。

綜合日本富士電視台、《朝日新聞》、共同社周三報導，事件發生在當天下午4時15分左右，這架P-3C在千葉縣柏市下總空軍基地降落時偏離跑道，航機停在跑道草地，海上自衛隊已向千葉縣府通報此事。空軍基地發言人第一時間受訪時證實確有此事，但未透露細節，僅稱正在調查。柏市當局在下午4時35分接獲基地通報有一架P-3C衝出跑道。

千葉線下總空軍基地橫跨柏市與鐮谷市，是日本海上自衛隊訓練飛行員總部所在地，基地內設有專門訓練P-3C機組員的單位。基地有一條長2250公尺、寬45公尺的跑道。防災部門稱，現場沒有發生火災，也未對周邊地區造成影響。防衛省已展開調查。航機並未發生爆炸，暫未有人員傷亡通報。日本網友隨後就在網路社群平台X相關張貼照片，也有人分享航機降落時的短片。照片中的反潛機編號S081，有網友指出，這架航機屬於海上自衛隊教育航空大隊下總航空隊第203教育航空隊，疑似前起落架發生問題導致機身偏離跑道。

P-3C是美國洛克希德公司（Lockheed）設計生產的海上巡邏機種，又名「獵戶座」（Orion），具備反潛作戰、反水面作戰、水面戰區空中偵巡、空中早期預警、信息情報、搜索救援及情報、監視、偵查等多重功能，配備空射型魚雷、水雷、深水炸彈、反艦飛彈等精準打擊武器，獲得許多國家採用，包括台灣。

海上自衛隊今年4月20日才發生2架巡邏直升機於伊豆群島近海夜訓時墜毀，已知1人死亡、7人失蹤，搜尋作業仍未結束。防衛大臣木原稔隨後下令自衛隊所有航機務必徹底執行安全管理。