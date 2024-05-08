根據《太報》最新民調顯示，高達57.3%的民眾認為台灣缺電，有47.2%的受訪者認為應重點發展核能。對此，資深媒體人黃揚明認為，這個時間點做這份民調是有意義的，政治意味很高。

根據《太報》最新民調顯示，高達57.3%的民眾認為台灣缺電，只有13.6%認為台灣電力充足且穩定。有關民眾對於未來能源政策的偏好，有47.2%的受訪者認為應重點發展核能，35.84%支持太陽能與風力發電。

民調指出，有高達57.3%的民眾認為台灣缺電，其中36.3%的民眾認為台灣很缺電，21.0%的民眾表示台灣需要定期限電才能維持穩定供電。只有13.6%的民眾認為台灣電力充足且穩定。

在複選的情況下，有38.6%的民眾認同台電開發潔淨電力的計畫，如太陽能和風力發電，但核電廠維運也獲得36.8%的民眾認同。至於強化電網韌性也得到35.5%的民眾支持，至於布建儲能及智慧電網也有27.5%的民眾認同。

此項調查是由《太報》委託，皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿18歲以上之網路人口，從2024年4月3日至2024年4月12日，共計進行10天，有效樣本為1409份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.61%以內。

對此，資深媒體人黃揚明今（8）日在中天電視《大新聞大爆卦》披露，太報主要股東有亞太國際物流公司，亞太背後股東則是天河投資以及萬海，這兩個集團都跟卓榮泰非常好。

黃揚明認為，這個時間點做這份民調是有意義的，包括童子賢出面接受專訪，都在告訴民進黨的朋友，不要對抗民意，牧羊人要有羊群的味道。「我沒看過太報做過民調，這是第一次」，他直言，政治意味很高。