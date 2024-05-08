韓國女星孫藝真出道25年，日前首度來台時掀起討論，喜愛分享生活的她，日前才剛在IG曬出吃播影片，展現出俏皮可愛的一面，昨（7）日又再度曬出享用美食的畫面，一連PO出疑似「老公視角」的照片，其中一張照片卻失焦，但女神依舊燦爛微笑，並大方和粉絲分享。

韓國女星孫藝真和玄彬合作《愛的迫降》假戲真做，2022年結婚，婚後生下一個寶貝兒子，近日她在IG曬出3張外出享用美食的照片，配文寫下「Great food with great company(很棒的食物與陪伴)」並附上一顆藍色愛心的符號，雖然沒有特別指明照片是誰拍的，但是從她露出一臉幸福的笑容裡，不少粉絲猜測是由老公玄彬拍的，因此就算其中一張照片，女神整個人「笑到模糊」她也絲毫不在意。

事實上，孫藝真之前來台時曾透露，經常跟親朋好友聚餐，享用美食、聊八卦，她表示當感受到幸福時，會不自覺露出笑容，外在似乎也會因此跟著改變，從孫藝真常常笑容滿面的狀態來看，可以看到婚後玄彬是有多麼寵妻。

孫藝真疑曬「老公視角」照片放閃，畫面失焦也不在意。（圖／yejinhand IG）

照片一曝光之後，網友紛紛誇讚：「太漂亮了! 」、「我會永遠非常愛這對夫婦」、「誰的陪伴，拜託你曬出來」、「看起來很開心」、「攝影師看起來是玄彬，想想真是一個豪華的攝影師」、「總是那麼美麗和光芒四射，結婚成為媽媽很適合你」。