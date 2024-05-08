隨著天氣逐漸炎熱，狐臭問題也困擾著許多人。對此，萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，包括濕耳垢、青春期後、家族遺傳及生活習慣等，都會影響狐臭。其中他提到，有狐臭困擾的人，超過98％都有濕耳垢；而根據台灣臨床經驗，有濕耳垢者，也有70～80％有狐臭問題。

究竟為何會有狐臭？醫師沈孟暵於個人粉專發文解釋，人體的汗腺可分為分布於全身的小汗腺，以及腋下與私密處的大汗腺 （又稱頂漿腺），當腋下流汗時，大汗腺分泌的汗液，經由表皮細菌的分解，就會散發出強烈異味。

沈孟暵接著說，隨著青春期荷爾蒙刺激，頂漿腺發達的人會開始散發較強烈的味道。除了強烈的異味，腋下也會感到濕濕黏黏，讓衣服沾染了黃色的污漬，從而造成求學上、職場上的困擾與尷尬。

至於哪些人容易會有狐臭？沈孟暵指出，男女比例差不多，但根據研究指出，有狐臭困擾者，超過98％都有濕耳垢；而根據台灣臨床經驗，有濕耳垢的人，也有70～80％有狐臭問題。

除此，沈孟暵提到，青春期以後味道會越來越明顯，因此年齡也是造成狐臭的原因。還有狐臭也與遺傳有關，父母都有狐臭，子女有狐臭的機率為60～80%；若父母其中一人有狐臭，則其子女有狐臭的機率為50%。另外，生活習慣方面，包括飲食、精神狀態、腋下毛量等，也都會影響狐臭。

談及改善狐臭的方法，沈孟暵先前分享以下4招：

1、保持清潔：流汗後確實清洗、擦乾，換上乾淨衣物，能降低異味。

2、改變飲食習慣：會活化皮脂腺、頂漿腺的食物切勿攝取過量，如肉類、乳製品等，增加富含膳食纖維蔬菜的比例，有助改善異味。

3、剃毛：可保持腋下清潔，防止汗水、細菌附著。

4、止汗劑：市售止汗劑可抑制汗水，讓異味不容易出現。但使用時要注意，可能會導致接觸性皮膚炎或毛孔阻塞引起毛囊發炎。另外，購買止汗劑時務必注意包裝，要有衛福部核准的含藥化粧品許可證字號，且有傷口時（如除毛後的傷口等）不可使用。止汗劑最佳使用時機在睡前、肌膚乾燥時，不宜在大量流汗後使用，不應過量，如有刺痛等情形應馬上停用並就醫。

若上述方法都無法改善，沈孟暵表示，可就醫採取進一步的治療方式，像是磁波熱能除汗術、螺旋刀刮除術、肉毒桿菌注射等，但務必要跟醫師做充分的討論，且無論是哪一種治療，都有可能會有復發的狀況，仍應保持良好生活習慣。