由於外資大股東大賣超，使得中租-KY股價8日大量收黑，成交量42,503張，創一年來最大量，盤中價格151.5元則創近一年新低，最後以152元作收，仍較近一年高價227.5元已回檔33％，本益比已降至10.71倍。
愈賣愈多！ 中租外資股東8日再賣超2.6萬張
中租-KY(5871)外資大股東愈賣愈多，繼7日賣超逾1萬張之後，8日外資賣超更逾2.6萬張，投信雖也連2日賣超，但投信8日只賣超35張，唯獨自營商仍是呈現買超，買超292張。
中租-KY(5871)外資大股東愈賣愈多，繼7日賣超逾1萬張之後，8日外資賣超更逾2.6萬張，投信雖也連2日賣超，但投信8日只賣超35張，唯獨自營商仍是呈現買超，買超292張。
由於外資大股東大賣超，使得中租-KY股價8日大量收黑，成交量42,503張，創一年來最大量，盤中價格151.5元則創近一年新低，最後以152元作收，仍較近一年高價227.5元已回檔33％，本益比已降至10.71倍。
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