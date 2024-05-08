由於外資大股東大賣超，使得中租-KY股價8日大量收黑，成交量42,503張，創一年來最大量，盤中價格151.5元則創近一年新低，最後以152元作收，仍較近一年高價227.5元已回檔33％，本益比已降至10.71倍。

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