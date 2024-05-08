新竹市政府8日於新竹科學園區世界先進二廠舉辦災害防救演習，市長高虹安表示，這次演練力求逼真，上午採用高機動性、無腳本方式進行「兵棋推演」，下午則運用半預警方式「實兵演習」，在無事先模擬採排下，測試各防救災單位對於複合型態災害應變能力。

今年災防演習模擬「毒性化學物質」及「懸浮微粒災害」等2種情境，演練新竹地區發生規模6.0地震時，造成建築物倒塌、道路中斷等災情，並發生化學原料使用廠區毒性化學物質洩漏擴散及火災衍生之懸浮微粒等複合式災情。

市長高虹安表示，今日災防演習「兵棋推演」全程採取無腳本方式進行，以不事先預擬講稿，於推演現場進行題目公布及即時答詢，測試應變動員能力；「實兵演習」則針對鄰近竹科園區的金山里、科園里民發布的毒化災害示警細胞廣播訊息，通知民眾立即採取室內就地避難與居家防護應變演練。

消防局長李世恭表示，此次演練特別出動具備除汙功能的消防車進行除汙演練，由2輛消防車併排，中間走道佈設廢水集中的抗化布，於救援人員自救災熱區撤離時，透過併排消防車兩側除污管線灑水及抗化布將廢水集中，避免化災物質進一步汙染至乾淨區域。

李世恭說，演練也導入「救災機器人」，透過救災機器人的水霧噴灑，可以降低環境中毒性化學物質濃度及限制其擴散，並透過救災機器人機械手臂進行洩漏鋼瓶搬運，降低救災人員的搶救風險及提升搶救效率。

而在廠區大火火引發懸浮微粒災害演練項目中，透過竹市「空氣品質監測網」，佈建高密度感測器及監視系統，針對懸浮微粒物質，進行全面性空汙狀況及模擬擴散趨勢，即時掌握並採取有效預防及應變措施，以利災害來臨時將損失降至最低。

消防局補充，此次演習總計動員竹市各防救災編組單位、中央暨支援協定（科管局、環境部、內政部、後指部等）、目的事業、民間救難團體、各國軍及桃園市消防局、苗栗縣消防局、新竹縣消防局等救災單位等52個單位、720人及各式救災車輛117輛及直升機2架次參演。