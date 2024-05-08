美國、菲律賓與澳洲正在菲律賓西部海域進行「肩並肩」(Balikatan，他加祿語）聯合演習。星期三，美國和菲律賓士兵，在一架澳洲空軍偵察機的支援下，發射了密集的高精度火砲、火箭彈、空中打擊，擊沉了一艘中型靶艦。菲律賓事後補充，稱這艘靶艦原先是購自中國大陸的，但服役之後出現機械和電氣問題，於 2020 年退役。這個額外解釋似乎意有所指，大陸最新的航空母艦「福建艦」，不久前出海試航。

美聯社報導，美國、菲律賓的 16,000 多名軍人，以及數百名澳洲士兵，以及來自14 個國家的軍事觀察員，共同參加了肩併肩年度戰備演習。演習於4月22 日開始，直到上週五才結束，主要內容是「外國勢力入侵菲律賓群島，該如何防衛」。

演習當中最盛大的莫過於火力展示，也就是各種砲火、飛彈的實彈打擊，特別熱鬧與震撼。各國的軍事官員、外交官，與菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)在海岸的山頂上觀看了火力展示。

Balikatan 24: Philippine, US, and Australian Military Team Up to Blow Up Ship

WATCH the highlight of Balikatan 2024: The PH and US militaries fire miles and successfuly sink the China-made oil tanker BRP Lake Caliraya during the maritime strike exercise held off the coast of La Paz Sand Dunes in northern PH. 🎥 AFP @straits_times pic.twitter.com/Ue6YaHJy3Q — Mara Cepeda (@maracepeda) May 8, 2024

這是美國和菲律賓加強美菲防衛條約的最新表現，這個條約從1950年就簽定，但是到1980年後不再被緣引，美軍也撤出蘇比克灣、克拉克空軍基地；然而最近10年，美國再次就動用這個法衛，加強與菲律賓的軍事合作，顯然兩國對中國大陸在亞洲爭議領土上，日益增進行動感到擔憂。

小馬可仕正在軍隊改革，將軍事重點從長達數十年的打擊國內反叛亂行動，轉向對外防禦，防禦的對象就是中國大陸。這一戰略轉變，與美國政府加強印太地區聯盟相符合。

上星期，中國大陸與菲律賓的海警船，在南海爭議的灘礁海域發生衝突，大陸海警以強力水砲、軍用級雷射騷擾菲律賓中型海岸警衛隊船隻，導致船隻輕微受損，人員受傷。

菲律賓駐美國大使何塞•羅穆阿爾茲(Jose Romualdez)說：「我們正處於(他們)槍口之下，沒有足夠的能力對抗來自大陸的欺凌行為。」

「我們只能選擇美國，那是正確的一方。」

在肩併肩演習中，美軍與菲軍在澳洲 E-7 「楔尾鷹」預警機的指揮下，向目標發射彈藥。包括韓國製SSM-700K「海星」反艦飛彈、以色列製長釘 NLOS 反坦克飛彈、美製GBU-38 聯合直攻彈藥，和 美製2.75吋海蛇火箭彈。在經過如此豐盛的攻擊後，船尾冒出黑煙，最後沉沒。據菲律賓軍方稱，這艘船是在中國大陸製造的，但由於機械和電氣問題，菲律賓海軍於 2020 年退役。

雖然在演習後的聲明，菲律賓軍方官員表示「演習不針對任何國家」，但是演習的假想敵是意巿所指。這是多年來首次在爭議激烈的南沙群島地區及其附近，舉行實彈演習。