樂天桃猿隊長林立因腦震盪進入傷兵名單已經超過1個月，比去年他首次被打到頭後休息時間還長，總教練古久保健二表示，因為是傷到頭的問題，「很難評估。」

林立在4月9日澄清湖交手台鋼雄鷹的比賽中，在守備時被不規則彈跳打中頭，隔天球隊將他降下二軍，雖然已經逐漸恢復訓練，但教練團仍無法明確表明他的歸期。

古久保健二說：「去年是第1次，這次是第2次，特別是因為關係到頭部，所以更需要慎重考慮。」目前林立僅在守備練習階段，先前他有進行過幾次打擊練習，但現在還是先暫停，「因為在揮擊時會動到頭，多少有些影響。」