紅飛林日前見到金曲獎獎座，搶著摸獎座求好運。（紅飛林提供）

紅飛林此行除了工作，也大啖台灣美食。（紅飛林提供）

「紅飛林」（Red on Wood）由四胞胎朱婉冰、朱婉清、朱婉玉、朱婉潔組成，發行首張專輯《心神未定》，正式向華語樂壇叩關！今（8日）結束台灣工作依依不捨，臨行在桃園機場辦登機手續時，還被帥氣地勤人員認出，並祝她們音樂事業大紅大紫，讓四姐妹驚喜又開心。此外，日前在工作中也讓她們偶遇傳說中的金曲獎座，紅飛林說：「能親身與金曲獎遇見，真是太夢幻啦！」

在這趟台灣之行中，有天紅飛林在錄音室中開會，意外看到錄音室正中供著一個閃亮的獎座，一看就很權威而有份量，當錄音室老闆告知該獎座就是金曲獎時，四胞胎瞬間尖叫，而在錄音室老闆提及有位新人摸過該獎座後，果然當年就入圍金曲獎，讓紅飛林也當下「報名」直呼「我要摸」，只見四人很珍惜地雙手捧抱並親吻金曲獎座，希望一沾喜氣有緣幸運入圍，並說：「希望可以藉老闆金口，能一舉入圍再得獎，就美夢成真了！」

紅飛林已開始為下張音樂作品醞釀和創作，希望有機會再來台，不但讓大家看見、聽見紅飛林用心創作的好音樂，更夢想可以走上金曲獎的紅毯。

此行，紅飛林也因拍攝vlog，朝聖了流行音樂聖地「Legacy Taipei」，許下希望未來可以來此開唱的願望，也去到了寧夏夜市，吃到熱呼呼的地瓜球，上通告時小試身手玩了投籃機，還贏得了獎品-蛋塔。四姐妹也嚐到榮獲米其林必比登的「阿城鵝肉」，讓她們頻呼：「好驚艷！」