無論工作還是生活，難免會遇到被刁難的情況，如果情緒跟著影響，就難以站穩腳步。《搜狐網》運勢專欄分享3星座忍耐度極高，就算被人刁難、找麻煩，心中有許多委屈，依舊能保持冷靜，甚至用智慧做出反擊。

▎摩羯座

摩羯座平時話不多，懂得人情世故，知道有些人講不通，就算發火也沒用，還可能影響到工作情緒，當被人刁難時，雖然臉色會變差，但不會貿然發洩不滿情緒，就算對方罵得很兇，依然能保持理智，忍耐力非常驚人，為了未來和家庭忍氣吞聲。

▎天秤座

天秤座個性善良，平時很尊重別人，相當在乎自身形象，時刻都不能失去優雅狀態，遇到被人刁難的狀況時，不會輕易發火，旁人聽到都火冒三丈，他們依舊能保持理智，天秤座認為友好對待每個人，品行差的人自然會受到感染，終將迎來和諧的環境。

▎雙子座

雙子座腦筋靈活、能言善道，內心非常強大，遇到被刁難的狀況時，不會輕易發怒，依舊保持理性，對於他們來說，如果輕易發火，就和對方沒什麼差別，之後還會用智慧反擊，讓對方瞬間啞口無言，旁人看了都感到非常佩服。

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