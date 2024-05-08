首檔月配息ETF復華台灣科技優息 （00929）日前公布，五月再配息0.20元 ，消息傳出後，讓近70萬股民high炸了，也引發PTT股版網友討論，「連兩個月0.2 真猛」、「存五個月就有一元了 誰還要存金融股?」。但00929遇到勁敵了，復華富時高息低波（00731）年化報酬率近18%，狠狠打敗00929的年化報酬12%。

繼四月配息0.2元後，00929公布最新配息金額，本次維持配發0.2元現金股利，以今（8）日收盤價20.32元估算，年化報酬率為11.81%。

00929這次除息交易日5月21日，最後買進日5月20日，配息發放日為6月17日。值得一提的是，2023年7月至今年4月，共有10次除息紀錄，每次都順利完成填息，當天直接填息更達7次之多。

00929連兩次配息0.2元，引發PTT網友討論爆棚，「雖然是配資本利得 但真的是配得香」、「買940的如果是為了配息的 真的不如直接買919 929」、「50張套著配1萬」、「前陣子跌到19.36...補了好多貨 :P」、「4/30 收益平準金0.32， 資本損益平準金4.7， 家底還很雄厚啊，接下來幾個月還有大量股利進帳。」。

還有網友認為抗跌又高息，但也有人持不同看法「929可沒有抗跌喔，也是大盤跌就直接崩那種」、「最近電子股很軟阿 929走弱不意外」、「最近電子股很軟阿 929走弱不意外」、「最近一個月就跌0.98元了」。

00929年化報酬率近12%已是高息ETF佼佼者，但5月21日同一天除息的復華富時高息低波（00731）更狂，本季預估配發3.38元創新高，年化報酬率高更達17.61%。

00731除息交易日5月21日，最後買進日5月20日，配息發放也是6月17日。

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