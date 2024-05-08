正德4月董事會決議訂造4艘6.35萬噸輕便極限型散裝船，以滿足EEDI PHASE III和國際海事組織IMO對Nox排放的第三級要求，在全球多數造船廠2027年才有空檔下，正德這批船明年就能開始交船，且已原則洽妥香港與新加坡租家長期租約。

目前正德有17艘船，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶競爭力，今年1月處分1艘船舶，預計6、9月各交付1艘由日本名村造船株式會社所建造環保節能新船，並持續處分舊船，達到國際大租家對節能船的需求。

正德第一季合併營收3.9億元、年增51.74％，營業利益1.61億元、年增78.04％，歸屬母公司稅前盈餘1.52億元、年增57.94％，每股盈餘0.52元。

目前兩大貿易運河分別受到水位低檔、紅海危機干擾，船舶繞道使船舶週轉率下降，市場運力供給受限，支撐運價。由於散裝新造船訂單佔比僅8.8％，居歷史低位，研調機構Clarksons預估，2024～2026年散裝運力供給年增速不超過2％，有利船方。

在需求端，中國大陸乾散貨需求是全球海運重點，印度、東南亞地區也將成為增量的新興市場。總體看，今年全球乾散貨市場受運力供應偏少支撐，正德對整體市場樂觀看待。