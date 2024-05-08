桃園市政府市政會議8日審議通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，進一步法制化城市轉型治理基礎，朝建構安全韌性防災的桃園市前進。桃園市長張善政表示，現行災害事故中，不乏伴隨化學災害或倉儲性火災事故，不僅使消防人員陷於生命意外風險，也造成重大財產損失，

副市長蘇俊賓表示，7日通過的行政院院版工輔法修法比過去規範更加完整，但只採納桃園提出的部分意見，納管了工廠附屬倉儲，其實只納管了不到一半的倉儲，以去年1月到今年4月的統計數據來看，一共發生52件倉儲火災，其中只有21件是現在工輔法規範的樣態，有31件並非工廠附屬倉儲，等同將近6成貯存危險物品的倉儲，依據最新的工輔法仍不納管需要申報列管。

蘇俊賓說，這些貯存危險物品的場所樣態多元，依照工廠輔導法只要不是工廠附屬就不需申報，倉儲中的危險物品帶給救災人員不確定的風險，也對環境帶來危害，強調「不能裝作沒看到」。

蘇俊賓也說，這幾個月爭取多次，苦等中央修法無效，桃園市府把跨局處專案所歸納的風險樣態做理，推出自治條例規範，對於桃園的高風險工廠及倉儲防災提出具體的管理作法，考量到危險物品儲放的樣態多元，只要貯存到一定的量，不論是工廠、倉儲，或是其他的模式，都在納管的風險樣態，彌補現有法規「只管工廠不管倉儲」的不足。

蘇俊賓指出，修法重點包含，其一、桃園市府將公告高風險場所的管制對象，不限於工廠，就算只有倉儲也包含在內。其二、管理權人應申報儲存的危險物品總量與位置，並提報防災管理方案。其三、高風險場所未依前項規定辦理，累犯未改善優先拆除。其四、明訂應申報及製作運作紀錄內容及申報頻率。其五、高風險場所應採行安全措施及危險區域劃分。

蘇俊賓說明，自治條例修正通過後第一批納管「高風險場所」，以運作工廠危險品、公共危險品及關注化學物質（爆裂物先驅化學物質）、低溫倉儲、易燃物質或工廠附屬違章倉庫為公告管制對象，如以前未列管的美福倉儲及台塑石化桃園儲運站等，預計有近600家納管。