詐騙手法層出不窮，高齡銀髮族被詐騙趨勢越來越多，桃園市龜山警分局偵查隊防詐宣導團於今日下午前往桃園市社會服務關懷協會位於龜山區自強東路龜山據點進行犯罪預防宣導活動，警方利用桌遊的方式將防詐騙觀念融入遊戲向銀髮族宣導，現場長輩踴躍參與歡笑聲不斷。

偵查隊反詐宣導團帶來由國泰金控與台大智齡聯盟團隊合作開發的「詐騙防衛隊」桌遊，針對銀發族而設計防詐騙遊戲，遊戲內容中出現常見的假檢警、假交友、假投資等詐騙手法，讓員警與長輩們彼此間的互動之中，透過桌遊遊戲寓教於樂，同時讓社區內的銀髮族們能夠獲得最新詐騙資訊，達到防詐騙的宣傳效果。

龜山分局長蔡啟仁提醒民眾，網路購物要小心，低價商品莫貪心，陌生人來電務必保持冷靜，多方求證保荷包，凡是利用醫療院所、警察機關、檢察署或法院，要求監管、保管您的帳戶或派人收取現金者，就是詐騙，請勿上當，並打165防詐專線或110報案專線查證，才不會辛苦賺來的積蓄一夕之間消失。