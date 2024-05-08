小神童巴菲特？買京華城老房挨酸「換都更」 徐巧芯喊：我賣4000萬、明天交屋 @ChinaTimes

國民黨立委徐巧芯近期話題不斷，近日被指2021年曾在京華城附近買一間中古屋，質疑她靠內線消息獲利、該房未來可賣6000萬元，引發討論。徐巧芯今(8日)再度回擊，願意用4000萬元賣出，要的話明天立即交屋，54年老房子，少賺2000萬都沒關係。還嗆「所謂眼光投資精準，是指我5歲就住在京華城旁邊嗎？那我也太厲害！小神童巴菲特？」媒體人謝曜州直呼真的要花這麼多時間無腦攻擊嗎？說她想貪都更的人可以停了。

徐巧芯今(8日)回應相關質疑表示，政治人物如果買新房子，就會被質疑是不是跟建商有合作？買的是54年中古屋，就會被質疑是不是要都更，「老實說，我根本不想都更！還怕被鄰居說成釘子戶」，買中古屋就是不想要有太高的公設比。她直言「還年輕可以爬樓梯，我身手還很好，爬三樓沒什麼！」這種空穴來風，完全不值一提的惡意抹黑爆料，就是對她及她家人進行人格毀滅。

徐巧芯提到，自己差不多5歲就住在京華城旁邊，那時京華城還沒蓋，「所謂眼光投資精準，是指我5歲就住在京華城旁邊嗎？那我也太厲害！小神童巴菲特？」她還提到納莉風災時，自己就在住家二樓看著京華城變成蓄洪池，強調她們家從小就在京華城周邊生活著。

徐巧芯質疑，不曉得為什麼這些側翼網軍要強迫她在媒體面前講出家庭情況，這是一件非常不道德的事情，可是要回應大家問題，因此不得不說。她指出，「我的母親是獨居的，而我結婚有家庭後，選擇住在哪裡時，希望住在離媽媽家走路只需要5分鐘的距離，所以相隔一條路這麼遠，這就是當初選擇這間中古屋的原因，沒有其他任何理由，也跟京華城容積率一點關係都沒有！」

謝曜州發文直呼「巧芯宣布她家不要都更，一直說她想貪都更的人，可以停了。」又秀出新聞截圖說「真的要花這麼多時間無腦攻擊嗎？現在又說徐巧芯開價4000萬，是想賺暴利，重點是對手說他房子上看6000萬啊！她才酸只要4000萬就賣。」底下網友也一片贊同聲。