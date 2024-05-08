公東高工解除專案輔導有賴各界支持相助，校方舉辦記者會致謝。（蕭嘉蕙攝）

台東縣技職名校「公東高工」歷經年餘專輔列管期，昨（7）日接獲教育部解除專案輔導學校通知，校方今（8）日舉行感恩記者會，宣告重生並向各界致謝。校長李恭榮表示，因應產業缺工，辦學著重就業發展，強化產學合作。

公東高工宣布獲得教育部解除專案輔導學校通知，全校師生歡欣鼓舞。（蕭嘉蕙攝）

回顧去年同一時間，公東高工深陷財務危機，影響校務營運，教育部退場審議會表決結果12：10，以2票之差被列為專案輔導學校，如今以22：0全數同意解除專輔，成為列管期最短的專輔學校。

校長李恭榮再三感謝總統蔡英文、政務委員林萬億、教育部、國教署重視技職教育，加上各界捐款支持，補足資金缺口，充實校務基金，「讓公東永不退場」。

公東高工浴火重生，首要任務改善財務體質，李恭榮表示，第一積極招生，目標學生數650人，以達收支兩平；第二爭取中央部會計畫補助，發展特色教學；再者募款；最後則是擅用教學資源，如開發Long Stay體驗等。

此外，因應台灣社會產業大缺工趨勢，校方配合教育部產學攜手2.0計畫，實務力、就業力並重，以利接軌就業。李恭榮指出，校內原有10科系，現已縮減為5個職業類科及2個實用技能學程，包含木工、室內設計、電機、機械、時尚造型、美髮及餐飲，其中美髮及餐飲已有約20名學生參與產學合作。

公東高工家長會長、電機技師黃正義表示，產業人才斷層來自經驗無法傳承，公東高工師徒制可解困境。大雅廚具公司董事長張光男也提到，期待從公東高工挖掘人才，將台灣廚具推向國際市場。