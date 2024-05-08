大陸宣布將開放福建旅客可到馬祖旅遊，若我方願意恢復平潭到台灣的客運直航，則可擴大開放福建旅客到台灣旅遊，但我方仍認為不符合對等，沒有再回應，令旅行業相當著急。旅行業公協會今聯合舉辦「2024觀光論壇－如何再創千萬觀光客榮景」活動，希望藉理性溝通、尋求解方，更盼政府聆聽產業心聲。

交通部去年宣布2024年3月起解除赴陸旅遊禁團令，又在2月7日宣布6月1日起禁止組團赴陸旅遊，讓大量旅行業從業人員工作受到影響。旅行公會全國聯合會、旅行業品質保障協會、中華兩岸旅行協會、台灣旅遊交流協會等單位共同舉辦「如何再創千萬觀光客榮景」論壇，邀集各界代表參與。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，準外交部長林佳龍日前向他透露，520後會向大陸釋出更多善意，他強調上街抗議仍在選項內，若之後沒有進展，6月1日過後還是會上街發聲。

蕭博仁說，過去1年多拜訪國台辦5次，每談到旅遊開放問題，陸方總是說要有共識，但最近一次也不提共識了，只說在中華民族的框架下都可以談。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，旅行業組團赴大陸，從來不是交換陸客來台的籌碼，無論陸客來台、台灣組團赴大陸，完全是不同性質、不同需求的市場。針對台灣旅遊發展，各方專家給出很多建議，但對業者最重要的，是需要一個穩定市場，才有空間招商、培育人才。

台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍表示，台灣要做千萬觀光客大國，沒陸客也可以做到，但怎麼看待陸客市場也很重要，如果台灣是兵凶戰危之地，哪個國際旅客敢來旅遊？大陸市場是一把通往國際市場的鑰匙，兩岸和平發展，國際就不會覺得台海是全世界最危險的地方。她建議，先開放交流團體來台，兩岸相互累積善意，就能推動雙方往前走。

台灣入境旅遊協會理事長許峻瑋說表示，維護尊嚴、強調對等絕對是必要，但換個角度思考，對大陸而言，中美衝突的影響更甚台灣問題，但即使中美對立，在觀光上也沒有限制。他強調，觀光是促進和平的產業，促進兩岸對話，加速開放赴陸團、陸客來台，對台灣絕對有益處。