男星柯震東因外型俊俏，憑著《那些年，我們一起追的女孩》走紅，更勇奪金馬獎最佳新演員，即使平時忙於拍戲，也不忘在社群與粉絲互動；而12日將迎來母親節，柯震東也趁著母親節前夕分享媽媽年輕時的照片，清新美貌吸引3萬多人狂讚，更有網友驚呼：「好像周迅！」

柯震東6日在社群曬出一張柯媽的舊照，照片中柯媽長髮披肩，穿著黑色連身洋裝，漫步在沙灘上，回眸時露出淺淺微笑，經過AI修復後的畫質，更可看見柯媽的五官清秀，散發優雅氣質，讓柯震東寫下：「這是我媽年輕時...我正式宣布我是遺傳到她比較多！」

照片曝光後，吸引3.5萬網友大讚，「不是…這也太漂亮」、「好像周迅」、「張柏芝+林依晨欸」、「港星level的美貌」、「笑起來有很像」、「好像Elva」、「這是金智媛吧」，也有網友紛紛認起婆婆，「婆婆年輕真的好漂亮」、「我婆婆太美了吧」、「正式宣布，我未來的小孩也會遺傳到我婆婆」、「你媽媽還缺媳婦嗎」。

其實柯震東的媽媽曾多次曝光，62歲的柯媽仍保養得宜，某些角度更被誇讚神似柯震東舊愛蕭亞軒、吳倩蓮和楊丞琳，讓不少人笑稱「兒子果然會喜歡長得像媽媽的」，如今柯媽舊照再度曝光，也引來網友羨慕柯震東家的好基因。