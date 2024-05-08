BL劇《印象.青春》主演朱宇謀（右起）、徐謀俊（中下）、文威登（中上）、簡楨庭8日於宜蘭頭城片場受訪。（達騰娛樂提供）

《印象.青春》編劇林煒傑（左起）、朱宇謀、文威登、徐謀俊、簡楨庭、導演郝心翔。（達騰娛樂提供）

全新BL劇《印象.青春》正如火如荼拍攝中，2對CP組合徐謀俊、簡楨庭和朱宇謀、文威登8日於宜蘭頭城片場受訪；徐謀俊時隔4年再拍BL劇，今年也將迎來人生中第一次沒有母親的母親節，隨著這節日倒數逼近，徐謀俊坦言最近情緒波動大，聊到去年6月因三陰性乳癌過世的媽媽時，當場淚灑片場。

徐謀俊坦言常夢到媽媽，但媽媽都沒說話，某次睡前房間電腦突然無故自動開機，他在夢中對現身的媽媽說「我很想妳」，媽媽第一次開口：「你不可以再這樣陷在裡面。」，他醒來後爆哭，想著：「是不是她真的回來了？是不是叫我不要一直這麼放不下？」

他慶幸之前參加《全明星運動會》在小巨蛋獲得MVP時，有跟媽媽說「妳才是我的最佳MVP」，媽媽也告訴他「我已經覺得很光榮了」；他說自己看起來好像很有自信，但其實凡事都跟媽媽討論，常常都是要等她一個「Yes」的答案，媽媽總是支持他的決定，「我想做什麼都是因為想被她看到，突然她不在了，我要努力的方向就少了」。

他說，「媽媽離開後，照顧她的護理師曾傳訊息讓我知道，媽媽為了繼續活下去很努力，因此我也體會到，生命是最重要的」。媽媽抗癌10年，不斷嘗試新藥，雖花費不少，但他認為醫藥費反而是這輩子花得最值得、沒有遺憾的事，「媽媽有一度不想再試了，她想留點錢給我們，但錢對我來說不重要，我跟她說妳不在我身邊的話，我的世界就會不一樣」。他也希望將演出《印象.青春》作為獻給天上媽媽的母親節禮物。

張正芬監製、辛誌諭與陳奕製作、郝心翔執導的BL劇《印象.青春》，由KKTV、風度影業、然后成為光(澳門)傳媒科技、達騰娛樂共同投資出品，故事發生在偏遠的海邊鄉下，導演特別選在瑞芳和頭城附近的海邊漁村拍攝。走得像韓劇《海岸村恰恰恰》的氛圍，讓大家看劇時，除了看2對CP的愛情故事外；也可看看台灣北海岸的美麗景色。

製作人辛誌諭已翻臉的乾兒子沈建宏，日前遭網紅舊愛Bella控訴偷腥劈腿、甚至會叫「外送茶」，意指花錢召妓，辛誌諭無奈表示：「他人生的路要怎麼走，看他自己了。」他說沒有追這些新聞，不過沈建宏有傳訊感謝，「他覺得我有替他說話，其實沒有」。並透露其實最難過的是前搭檔陳奕，每當看到沈建宏又上新聞，就會很生氣：「他在幹嘛！」辛誌諭下結語：「希望他自己能改，賣雞腿很好賺啊。」

徐謀俊劇中將跟簡楨庭談師生戀，兩人很早就開始培養感情，會互聊心事，徐謀俊帶他進朋友圈，甚至邀他來家裡過年。簡楨庭說：「一開始覺得徐謀俊外表堅強，愈熟之後才看到他感性一面，聽了他媽媽的事會心疼。」談到劇中已經拍攝的吻戲，相差8歲的簡楨庭與徐謀俊表示，從一接吻就互碰到鼻子，到現在已經默契十足，可以自在享受親密戲。

朱宇謀和台泰混血的文威登配對，兩人為戲各自努力健身增肌減脂，體脂降到僅僅9％，準備在激情床戲中性感登場。朱宇謀自招主動要求多加床戲，還說「沒親過泰國人」，一臉躍躍欲試。被問吻戲感覺如何，直說「比想像中柔軟很多」，且兩人碰面第一天就親了一整天，默契大躍進。

文威登母親是泰國人，31歲的他會5國語言，曾在鼎泰豐工作，交過4位女友，從未試過跟男生交往，平時擔任自由教練，也接拍不少廣告。