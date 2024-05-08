泰格豪雅（TAG Heuer）在Mega City板橋大遠百打造全新專賣店，為慶祝新店開幕，特別在店上舉辦《追夢前行，競逐不止》骨董表展，並且邀請修杰楷擔任開幕剪綵嘉賓。修杰楷身穿灰色西裝搭配甫在WW表展亮相的Carrera計時腕表盛裝與會，笑說自己收藏的名表正缺一只「熊貓面盤」的腕表，這只Carrera腕表正中下懷，讓他愛不釋手。

修杰楷擔任開幕剪綵嘉賓，一身帥氣灰色西裝搭配Carrera計時腕表盛裝與會。（TAG Heuer提供）

從演員跨足轉型成為製作人的修杰楷，去年製作夯劇《此時此刻》廣受好評，今年他將再度迎接挑戰推出新劇《秘書俱樂部》，再創演藝事業新巔峰，被譽為「愛家好男人」的他笑說，結婚生子後買東西都只想到妻女，趁著這回出席泰格豪雅活動，終於可以好好逛一逛，入手自己喜愛的腕表。

泰格豪雅Carrera 計時腕表，銀面鍊帶款，21萬8700元。（TAG Heuer提供）

修杰楷喜愛各種競速運動，對於泰格豪雅融入F1賽車元素的Carrera系列與Monaco系列腕表特別有感，尤其見到店內陳列Max Verstappen形象廣告，更是難掩悸動，但他坦言他只想「看」賽車，從未考慮「玩」賽車，原因是「太危險了」，十足居家男人的思維，目前他能挑戰的競速運動就是馬拉松路跑，是相對安全又健康的競速運動。

泰格豪雅板橋大遠百專賣店開幕，修杰楷（右起）、大中華區總裁Yassin Tag和遠百總經理徐雪芳出席開幕盛會。（TAG Heuer提供）

再過幾天就是母親節，修杰楷分享去年母親節送金蟾蜍給愛妻賈靜雯，沒想到踩雷、被老婆碎念了一整年，因此近日為了挑選母親節禮物傷透腦筋，目前考慮送金魚給老婆，但還是要先探探口風，以免重蹈覆轍。

泰格豪雅為慶祝板橋大遠百專賣店開幕，舉辦骨董時計展。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅骨董時計展，展出1916年由Charles Auguste Heuer成功研發首款Mikrograph計時秒表。（TAG Heuer提供）

全新泰格豪雅專賣店座落於板橋大遠百的一樓，為了慶祝開幕，大中華區總裁Yassin Tag特別帶來多款具有代表性的骨董腕表來台，包括1916年由Charles Auguste Heuer成功研發首款Mikrograph計時秒表、1960年代為賽車打造的Rally Master儀表盤計時器，以及1969年第一只搭載革命性Calibre 11自動上鍊計時機芯的Heuer Monaco經典藍面計時腕表，都是備受收藏家推崇的骨董腕表。