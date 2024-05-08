北約內部正積極在討論下一代戰機開發、相互抱團，而新的聯盟成員瑞典2022年卻決定喊卡，這個北歐大國暫緩了與歐洲兩大空中力量項目之一「全球作戰空中計畫」（GCAP）的合作討論，該計畫由英國、義大利和日本主導，旨在到2035年提供第6代戰鬥機能力。瑞典這麼做，是為了評估其作為戰機生產國的下一步發展，顯然的，瑞典不想放棄過去積累的戰機開發、製造能量。

本週一（六日）瑞典軍工巨擘紳寶公司（SAAB）剛剛與瑞典國防部裝備部門（FMV）簽訂合約，進行未來戰鬥機系統的「概念研究」（conceptual studies），這是從第一步開始的軍事術語。

紳寶憑藉「獅鷲」（JAS-39 Gripen）系列飛機成功拿下了全球戰機市場份額。長達數十年的工作催生出了瑞典的航太的產業生態和能量，因此瑞典政治領導人希望能夠憑藉此在北約聯盟中發揮作用。

美國和歐洲的下一代空中力量概念想定，擺脫了由人類駕駛的傳統戰機作為未來空軍的核心支柱。相反，各國正在對不同高度飛行物體的網路化大雜燴進行微調，只需按一下按鈕即可同步，以壓倒敵軍。

這些考慮因素的關鍵是打造一個能夠實現這一目標的跨國工業基礎。對歐洲人來說，這意味著鞏固圍繞關鍵航空技術的工作共享，同時努力保留足夠的國家專業知識，以防範即將到來的危機，這是斯德哥爾摩決策者肯定會考慮的問題。

瑞典空軍參謀長威克曼少將（Jonas Wikman）表示：「到目前為止，（對於瑞典噴射機製造鏈來說）這是一個成功的故事，我們對未來充滿期待。」

他將新簽訂的戰機研究稱為「了解我們下一步行動的旅程」。「概念研究讓我們能夠自由地決定什麼最適合我們，並自由地投資於對瑞典有意義的能力，」這引發了整個軍工企業界對於瑞典下一步可能採取的行動的猜測。

瑞典未來是否會嘗試透過紳寶重新加入英、日、義主導的GCAP？還是會改與法國、德國和西班牙領導的競爭對手「未來作戰空中系統」計畫合作？

或者它會選擇與其他合作夥伴一起建造和開發自己的戰鬥機，亦或者直接採購一架現成的戰機。

威克曼總結：「目前還沒有做任何決定，至少要到下一個十年之初才會做出決定，但無論我們選擇哪個方向，瑞典工業界都將始終參與其中。」