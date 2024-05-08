苗栗陳女與姪女發生衝突，竟遷怒對親姊下毒手，陳女2022年2月間到四姊家聊天，持不明液體狠灑親姊臉部，還叫囂「要痛妳就去痛，要告妳就去告」，姊左眼遭潑濺，疼痛就醫，但眼角膜遭化學灼傷混濁，失去視力且無復原可能；陳女否認犯行。一審、二審均依家暴重傷害罪，判陳女徒刑6年，可上訴。

陳女2022年2月17日上午騎機車到苗栗縣苑裡鎮的機車行更換輪胎，向機車行老闆借機車騎到四姊住處，姊妹在客廳聊天，陳女借用廁所後返回，手持不明液體朝四姊臉部灑，並大聲叫囂「要痛妳就去痛，要告妳就去告，我也會去告妳」等語，即騎機車離開。

四姊左眼遭不明液體噴濺到，疼痛不堪就醫治療，並向警方報案。她左眼角膜遭化學灼傷導致混濁，左眼失去視力功能，且無復原可能。

陳女坦承到四姊家，但否認對四姊潑化學藥劑。她坦稱，與四姊的女兒發生衝突，姪女2021年12月底打電話給她要載回收，但她沒接到電話，造成對方不悅；她將腳踏車、書包及文具等物送給四姊家，但姪女不想收，都堆到二姊家走廊，她大年初四怒將四姊家送來的菜、肉等都拿去砸她家大門，大罵：「不敢出來嗎？」後離開。

一審以醫院診斷書及被害人當庭模擬案發過程，認定被害人並無誣告動機，若故意誣告也不必自戕製造重大傷害，至終生痛苦：以陳女因細故遷怒，不顧親情倫理，對胞姊潑灑不明液體導致她左眼失明，手段狠毒且否認犯行，依家暴重傷害罪判刑6年。陳女及檢方均不服上訴。

台中高分院審理過程，陳女仍否認犯行，法官以原判量刑未逾越法定刑度，並無輕重失衡、違反比例及平等原則，駁回上訴。

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