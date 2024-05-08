西瓜被譽為夏季水果之王，是許多民眾夏天飯後消暑的必吃水果之一。一位女子近日分享，其實西瓜除了可以食用紅色、黃色果肉以外，白色果肉部分也可以用醋浸泡醃製成口感超棒的泡菜，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛大讚這道菜色是餐桌上相當好吃的涼拌菜，另外白色果肉也可以拿來煮成鮮美的湯品。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，西瓜吃完後不要丟掉剩下的皮，切掉綠色果皮部分後，把白色果肉使用日本萬能醋浸泡醃製，「1顆大西瓜就可以變出好大包的泡菜」，成為全家大小都愛吃的餐桌小菜。

對此，許多網友紛紛回應，「這瓶醋醃泡菜很好吃」、「你是不是客家人，綠色部分是不是還能曬乾磨成粉治嘴破」、「這瓶超好用的，涼拌海帶芽、川耳⋯都行」、「《貧窮貴公子》的周渝民就是這樣做的」、「等等，那能吃？」、「西瓜白色的部分有瓜胺酸，對身體很好」。

另外也有不少老饕介紹白色果肉的其他用途，「煮排骨湯也很好喝」、「還可以拿來和玉米排骨一起煮湯」、「我之前加點薑絲煮魚湯，清甜爽口，比起冬瓜大黃瓜更有口感一些，沒那麼容易煮化」。