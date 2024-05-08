研勤（3632）旗下子公司FarBar發霸科技，攜手新北市政府動物保護防疫處，於猴硐貓公所外牆設置智慧電子顯示裝置，提供中、英、日、韓等4國語言給國內外旅客，以互動式佈告欄呈現貓村大小事，與QR code下載照片的拍照功能。

猴硐貓公所日前舉行揭牌開幕儀式，新北市動保處為傳遞正確貓咪飼養觀念，與榮獲112年北臺青年政策提案競賽金獎梅鹿勇團隊合作，引入發霸科技電子顯示看板，用數位科技拉近遊客與貓咪之間的距離，也是協助愛心飼主更認識毛小孩的平台。

發霸科技總經理曾敬任表示，這次使用65吋戶外防水觸控型廣告機，可自動調節顯示亮度，搭載智能散熱系統、防水喇叭，適合裝置於曝曬外牆，與適應瑞芳潮濕多雨的氣候。發霸科技提供的OTT多媒體服務平台，直覺式操作介面，能快速設定各廣告版面之多媒體資訊內容，任何管理者皆可輕鬆上手。

猴硐貓村被CNN評選為全球六大賞貓景點之一，今年日本熊本縣上天草市來台交流也指定前往，逐漸成為世界模範貓村。猴硐貓公所早期為台鐵員工宿舍，103年新北市政府翻修打造成「貓咪資訊站」，由動保處委由人力進駐，成為動保教育知識諮詢服務中心。

猴硐貓公所外牆的電子顯示看板，以「貓咪地圖」介紹每隻貓咪姓名、性格與出沒地點，「貓咪學堂」教學親近貓隻的正確方式，「認養小棧」連結新北市8個動物之家的認養資訊，還有「商家地圖」、趣味「拍貼機」讓旅客在貓村之旅留下深刻回憶。