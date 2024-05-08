鋒面帶來豐沛降雨，日月潭水位回升近748公尺（滿水位748.5公尺），外來種魚虎也重返潭邊有枯枝倒木的水域，日月潭漁民趁魚虎在潭邊群聚時捕捉，近日捕獲6尾魚虎，有一半體色由青轉黑代表抱卵了！漁民說，此時移除1尾抱卵母魚，可以阻斷數千隻小魚虎出生。

外來種魚虎正式名稱為小盾鱧，幾乎在全台各大水庫、流域都可見其蹤跡，由於魚虎體型龐大又是肉食性魚種，在台灣水域幾乎沒有天敵，嚴重破壞生態平衡，被稱作生態殺手；牠的肉質Q彈、魚皮又有豐富的膠原蛋白，餐廳推出魚虎料理，但是魚虎不好捕撈。

日月潭魚虎邁入繁殖季，漁民「除虎」抓抱卵母魚阻幼魚出生。

日月潭魚虎體色由青轉黑，代表抱卵了，移除1尾抱卵母魚，可以阻斷數千隻小魚虎出生。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

漁民表示，日月潭水庫重返滿水位，魚虎再度回到潭邊水域活動，近期白天高溫炎熱，加上是魚虎的繁殖季，魚虎更加活躍，時常可以看見7、8隻魚虎群聚活動，日前捕獲6尾魚虎，每尾都在12台斤上下，其中有3尾體色由青轉黑代表抱卵了。

漁民認為，魚虎繁殖季很適合展開除虎行動，每移除1尾抱卵母魚，可以阻斷數千隻小魚虎出生，若等到幼魚虎出生再電撈魚球，難免會有漏網之魚，恐怕愈除愈多，所以魚虎交配後是除虎的最佳時機。