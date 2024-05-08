國民黨立委徐巧芯近日被爆出2021年曾在京華城附近買一間中古屋，徐巧芯今天（8日）表示，願意用4000萬元賣出，要的話明天立即交屋。媒體人黃揚明表示，徐巧芯結婚，買個中古屋，還可以被拿出來講「超貸」，他們去打這個，反而救了徐巧芯，會讓她更強大。

黃揚明8日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，很多人都忘了一件事，2017年，光復北路、八德路路口發生地層下陷，當時徐巧芯任國民黨發言人，還沒選市議員，她就講她家就在旁邊。離京華城300公尺，也就是她以前的老家。

黃揚明接著表示，後來徐巧芯2018年結婚，就跟老公搬出去了。奇怪，人家結婚，買個中古屋，這樣子還可以被拿出來講「超貸」；他覺得，他們去打這個，反而救了、甚至幫了徐巧芯。

黃揚明認為，政論節目要討論徐巧芯，沒有東西，所以就把她跟京華城連一下，但這個反而會讓很多人覺得，現在扯到哪裡去了，下一波可能還攻擊，徐巧芯說不參加都更，是「釘子戶」，徐巧芯說要賣4000萬，是「暴利炒地皮」。所以什麼都可以打，反而模糊掉原本的焦點，這些只會讓許巧芯更強大而已。