基市府推行「乾淨家園、有愛環境」改善市容政策滿一周年，為勉勵維護基隆市容辛勞的清潔隊員們，市長謝國樑8日親自與清潔隊員們面對面交流，透過座談聆聽環保局基層需求，並給予清潔隊嘉獎及實質協助。謝國樑除感謝同仁對乾淨家園政策的付出，也承諾繼續協助改善隊員們的上班環境及工作品質。

基市府推行「乾淨家園」政策滿一周年，為勉勵維護基隆市容辛勞的清潔隊員們，市長謝國樑（中）8日與清潔隊員交流，聆聽基層需求，並承諾繼續改善隊員上班環境及工作品質。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑表示，自去年3月起執行的乾淨家園及市區設置垃圾桶等計畫，皆須倚賴基層清潔隊員執行清潔及清桶收運作業，他與環保局長馬仲豪討論後，裁示自今年2月起清潔獎金調高至10000元，同時也將安全獎金調整為1500元，讓基隆成為六都外率先調高獎金的縣市，就是為了感謝基層同仁的辛勞，並鼓勵大家繼續為基隆打拚。

謝國樑也提及，基隆市自去年10月開始，將亂丟垃圾裁罰金額從2400元提升至 3600元，並為鼓勵民眾一同維護環境，將亂丟垃圾檢舉獎金提高至75％，同時更首創LINE「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」，透過建立官方平台，便利市民朋友加入，以共同維護市容環境品質。

基市府推行「乾淨家園」政策滿一周年，為勉勵維護基隆市容辛勞的清潔隊員們，市長謝國樑8日與清潔隊員交流，聆聽基層需求，並承諾繼續改善隊員上班環境及工作品質。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

環保局長馬仲豪指出，市長為體恤基層隊員，自今年度開始編列預算，將「廢棄彈簧床」委外由專業廠商處理，避免隊員冒著日曬雨淋於天外天廢棄場手工拆解彈簧床而造成的受傷風險，他也代表同仁感謝市長關懷。

清潔大隊長徐游宇表示，隊員們執勤待命之空間陸續增購及汰換飲水機、微波爐等設備，不僅提高工作環境品質，也提升隊員們的工作士氣，很感謝市長體恤隊員們在基層服務的辛勞

市府表示，與會隊員們也把握機會親自對市長提供建言，其中提到保養場的屋頂及地板需換新、本市的垃圾車車齡已達15年等意見，謝國樑也承諾，為保障同仁工作安全，將盡力協助改善，並向中央爭取經費，盼能讓辛苦維護市容的清潔隊員有更安心且滿意的工作環境。