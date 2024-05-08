金融市場震盪正是加碼好時機，有基金平台近期推出定期定額、自動逢低加碼的交易功能的「超底王」，協助投資人追求打造大於單純定期定額的報酬率，基金平台也公布最新4月最受歡迎前10大「超底王」基金名單，主要集中在美國科技、台股及美股，與平台投資研究團隊回測的市場結果不謀而合。

4月前10大「超底王」人氣基金名單出爐，依序為路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新台幣)、貝萊德世界科技基金A2美元、統一奔騰、統一黑馬、日盛新台商、摩根美國科技、野村優質、野村高科技、安聯台灣科技、摩根士丹利美國增長等基金；根據理柏統計今年至4月30日止的表現，除了摩根士丹利美國增長基金報酬為3.7％外，其餘都呈兩位數增長。

「鉅亨買基金」投資研究部團隊表示，將超底王觸發7％的條件，應用於多個全球市場進行回測，以評估「超底王」機制在不同經濟體的表現。結果顯示，在印度、美國科技股和台灣市場，超底王的績效尤其出色，報酬率分別達到1051％、872％及456％。

基金平台由投資研究團隊回測的數據更可以發現，超底王在長期趨勢向上的市場中特別有效。對於追求最大化長期投資報酬的投資人來說，與其追高殺低或猶豫該不該進場，不如透過能自動捕捉逢低加碼機會的「超底王」，克服人性恐懼，打造大於單純定期定額的報酬率，讓財富累積更有感。

基金平台指出，定期定額加減碼機制在每次扣款日時進行判定，但超底王則是每日判定，更容易掌握市場急跌時的加碼機會。超底王以每日自動比對最新淨值與過去第10個基金營業日淨值，當淨值下跌觸發所設定的跌幅(％)，當日就可自動執行「單筆加碼扣款」，且跌幅與加碼金額皆可自訂；因此，在遇到市場急跌時，「超底王」可以更有效捕捉加碼好時機。