民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪7日在臉書發文提到，自己正辦理醫院退休手續，9月底將從聯醫提早退休。資深媒體人黃揚明推測，相信過兩天就會有媒體說，陳佩琪要選台北市長！甚至柯文哲如果出狀況，陳佩琪可以接下民眾黨黨主席！柯家軍不用擔心。

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪任職台北市立醫院和平婦幼院區擔任小兒科主任暨專任主治醫師，她7日發文提到，自己正辦理醫院退休手續，9月底將從聯醫提早退休。

陳佩琪表示，會決定提早離開不是什麼人生規畫，就只是個人的醫療專業和行政能力，現在已不符合北市衛生局要求。

台北市衛生局長陳彥元今（8）日受訪時說，每個員工對市政府而言都是資產，目前退休程序還沒到衛生局，是否慰留，聯醫會積極處理。

對此，柯文哲苦笑回應，陳佩琪要去兼差了，會開始找工作，不然他也沒有沒收入。

資深媒體人黃揚明今日在中天電視《大新聞大爆卦》推測，「我相信過兩天就會有媒體說」，陳佩琪要選台北市長！或是陳佩琪當備胎，進可攻退可守，甚至柯文哲如果出狀況，陳佩琪可以接下民眾黨黨主席！柯家軍不用擔心，大家等著看。

媒體人謝寒冰則認為，陳佩琪是民眾黨黨主席夫人，如果連她都沒辦法對醫院不合理制度抗爭而選擇離職，一般醫護人員怎辦？她的做法很怪！她應該去據理力爭。

謝寒冰直言，拜託陳佩琪醫師不要辭職、不要退休，應該跟醫院抗爭；如果不行，519就不要去包圍民進黨黨部，去包圍醫院吧。