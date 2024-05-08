宜蘭縣林姓男子去年10月22日喝酒後駕車，在五結鄉撞死機車騎士江姓婦人逃逸，此案為宜蘭地方法院首件適用《國民法官法》案件，今天（8日）地院宣判，林男所犯酒駕致死判9年6月徒刑、肇事逃逸判2年，應執行11年徒刑，可上訴。

宜蘭地方法院指出，此次參與審判的國民法官及備位國民法官年齡落在31至46歲，男女比例為2比6，職業囊括製造、餐飲、金融、家管等；被告林男未曾考領駕照，他在聚餐場合飲酒，途中還有多次違規、超速行駛。

林男駕車高速撞擊江婦，導致江婦當場死亡，林男棄車徒步離開現場返家，警方到場酒測時，林男酒測值達每公升0.61毫克。

國民法官法庭經審酌後，因被告無照酒駕、曾酒駕遭判決確定後約2年又再犯、未賠償被害人等量刑因子，林男酒駕致死判9年6月徒刑、肇事逃逸判2年，應執行11年徒刑。

審判長林惠玲指出，她感謝參與的國民法官，在審前說明時，國民發官都非常投入、認真，也會提出具深度的問題，審理過程國民法官都有在觀察、聆聽，所提出的問題與案情有密切的關聯性，也有注意到被告的相關權益，此案經國民法官的參與後，是經深思熟慮的判決結果。

有國民法官表示，能成為國民法官是很特殊的體驗，可以從素人角度了解司法過程，審判長帶領的合議庭以其視野帶領國民法官了解整起案件，是很珍貴的意見。

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