面對全球2050淨零碳排目標，身為碳排大戶的營建業者都已出現碳焦慮。「別讓綠色通膨變成綠色恐慌」，大台中不動產開發公會理事長王至亮指出，碳費新法令與新措施上路，期盼政府制定明確的規範，讓營建業者有所依循，並提供實質的獎勵措施，例如優惠貸款或抵稅獎勵等，加速減碳行動，以應對未來的極端氣候挑戰。

大台中不動產開發公會近幾年積極響應政府推動ESG永續經營、淨零碳排等環境議題，持續舉辦相關活動，例如去年與逢甲大學共同舉辦「全球ESG不動產趨勢論壇」，吸引超過500人參與；今年5月24日，預計在烏日展覽館舉辦「台灣永續論壇建築講座」，下半年還規劃了多項減碳課程準備推出，並聚焦碳盤查議題，與政府攜手邁向減碳目標。

王至亮表示，淨零碳排對建築業來說，既是挑戰也是全新的綠色商機，挑戰在於選用低碳或碳封存的建材，製程改變使成本增加，勢必反映到營建成本上，粗估至少增加3成。

然而，開發商目前在土地、建築融資等方面，正在面對嚴格的金融限縮。因此，王至亮建議，未來結合金管會的「綠色金融3.0」政策，讓達到減碳目標的企業享有更寬鬆的貸款條件，例如比照危老都更案，將建築融資提高到7、8成；民眾若購買總價逾4,000萬元的綠色建築，貸款成數可由目前的4成提高到7、8成等優惠，如此一來，以更實際的行動鼓勵建築產業與民眾，在規劃住宅時朝向低碳建築規劃，進而達到全體淨零碳排的目標。

此外，建築業界缺工問題未見趨緩，根據統計資料顯示，目前營建業缺口超過10萬人，今年第一季營建業人力需求已到歷史新高，儘管內政部去年首度開放營建業民間移工限制，但實際核配約1萬5,000名，仍不敷業界運用，缺工缺料、成本上漲等因素持續衝擊建築產業的發展，尤其是台中，隨著綠美圖、大巨蛋等多項重大公共工程如火如荼進行中，明年還將迎來台積電中科二期最先進製程新廠擴建，率先面對缺工考驗。

還有，少子化、不婚不生族增加，亦是社會發展的一大隱憂，王至亮認為，政府打炒房時所使用的利率、限貸令等手段，既是武器也可以是「鼓勵」。如果政府能夠針對有小孩的家庭提供特別的房貸利率，例如對有一個孩子的家庭提供0.5％的利率補貼、對有兩個孩子的家庭提供1％的利率補貼等，這種方式相較於直接發放現金補貼，可能更加切實有效。

近期受惠市場游資多、「置產抗通膨」風潮再起，房市買氣不俗，加上403花連強震過後，超過千次的餘震挑動了購屋族的敏感神經，使危老都更等議題再度成為市場熱門話題。王至亮建議，為營造長遠且安全的住宅環境，政府推動危老都更應加大力度、鼓勵業界參與其中，老屋換新，不僅是對民眾生命和財產的保障，更能為城市整體市容帶來展新風貌，益處良多。

王至亮提醒，建築界面對淨零碳排的這場考驗十分嚴峻，需要政府明確的指示與引導，給予業界合理的生存權，「建築業是創造幸福生活空間的推手，努力的中小型建築業不該再被污名化，是可以對社會景觀、美好環境有所貢獻的」，期盼政府在推動相關法規時，能夠制定明確的規範並提供實質的獎勵，才能讓建築界有所依循，更精進與專研打造綠色建築，為實現淨零碳排目標貢獻心力。