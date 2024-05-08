新北．構時尚第二波活動「風格閱覽室 Fashion Library」11日、12日將於板橋府中廣場登場，適逢母親節，新北閱讀節特別攜手獨立書店與永續時尚品牌，推出「時尚方舟」貨櫃快閃店、構格調市集以及構搖滾音樂舞臺等多元閱讀饗宴，邀媽媽們參加時尚閱讀之旅，逛書展、聽音樂、欣賞表演。

新北市立圖書館長王錦華表示，新北閱讀節系列活動繼4月20日至5月5日於市府大廳舉辦的「時尚再閱界」微型展，透過「山海儲藏室」、「文化發酵槽」、「風格加工廠」和「永續製造所」四大展區帶大家感受新北市多元而包容的時尚能量。

緊接著11、12日接連2天的「風格閱覽室 Fashion Library」，則移師府中廣場，與多家獨立書店與永續時尚品牌攜手合作，透過戶外藝文‧閱讀市集、工作坊等各種不同的方式，讓更多人認知永續與時尚生活接軌的可能性。

為期2天的「風格閱覽室」，「時尚方舟」快閃貨櫃邀集專注於時尚、生活、藝術、文化等領域，以「閱讀共享」為精神的boven雜誌圖書館；以環保永續為理念的獨立書店品牌「紅氣球書屋」；以及瑞芳水湳洞的書店風景和生活實踐「非書店」一同進駐府中，透過閱讀與生活的結合，帶大家藉由日常實踐永續。

此外，還有以「創造永續生活的各種可能」為宗旨的時尚永續品牌REHOW，將透過「舊衣改造工作坊」教民眾當自己的服裝設計師，透過二手衣創意改造，讓舊衣展現全新活力，體驗服飾循環型生活。

「構格調市集」集結新北25家藝文、質感生活、設計手作等具有永續特色的人氣商家共同參與；構搖滾音樂舞臺「嘿！午後的回憶絮語」從下午到晚上都有充滿獨特風格的精采音樂饗宴，歡迎大家一起來感受不一樣的永續閱讀時尚浪潮，詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢。