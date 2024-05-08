立法院在野黨提案邀請總統當選人賴清德520就職後，赴立法院國情報告。傳出「立法院秘書長周萬來帶著賴清德幕僚在立院議場附近了解環境；知情人士表示，錯誤訊息；此外，賴清德下週二將約黨籍立委餐敘，慰勞並聽取建言。
今傳出「立法院秘書長周萬來帶著賴清德幕僚在立院議場附近了解環境，被解讀賴清德對到立法院國情報告已有所準備。」民進黨內人士表示，此為錯誤訊息，事實上，賴清德團隊沒有與立法院秘書長接觸，也沒有已赴立法院勘查動線等事宜，呼籲有心人士勿無中生有，混淆視聽。
此外，據了解，賴清德上任後，規劃與黨籍立委餐敘，因為時間一直「喬」不出來，總統府日前才開始通知立委；由於吳思瑤為黨團幹事長，因此透過吳聯繫。
吳思瑤受訪表示，她因為是幹事長，負責幫忙聯繫，主席賴清德有提到，想要跟大家打氣，但是大家時間都很難安排，好不容易擠出下週二期間，終於有空。
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