台達電表示，4月營收表現亮眼，主要是拜被動元件出貨暢旺所賜，其中尤以車用被動元件成長幅度最高，另伺服器電源的表現也不錯，包含AI伺服器、傳統伺服器電源的接單都見到增溫。

就4月的四大業務範疇營收比重言之，仍以電源及零組件占比最高，達54％，其次為基礎設施，占23％，自動化及交通分別占13％及10％。

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