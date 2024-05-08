台達電表示，4月營收表現亮眼，主要是拜被動元件出貨暢旺所賜，其中尤以車用被動元件成長幅度最高，另伺服器電源的表現也不錯，包含AI伺服器、傳統伺服器電源的接單都見到增溫。
就4月的四大業務範疇營收比重言之，仍以電源及零組件占比最高，達54％，其次為基礎設施，占23％，自動化及交通分別占13％及10％。
台達電（2308）4月營收出爐，達335.38億元，較去年同期的315.42億元，微增6.33％，亦較315.78億元，成長6.2％，另累計前四月營收1248.36億元，亦較去年同期的1244.01億元微增0.35％，單月和累計營收同創歷年同期新高。
台達電表示，4月營收表現亮眼，主要是拜被動元件出貨暢旺所賜，其中尤以車用被動元件成長幅度最高，另伺服器電源的表現也不錯，包含AI伺服器、傳統伺服器電源的接單都見到增溫。
就4月的四大業務範疇營收比重言之，仍以電源及零組件占比最高，達54％，其次為基礎設施，占23％，自動化及交通分別占13％及10％。
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