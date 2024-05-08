富邦金控旗下富邦人壽與富邦人壽工會簽訂團體協約，今（8）日舉行簽約儀式，由富邦人壽董事長林福星、富邦人壽工會理事長闕念祖代表雙方簽訂，為保險業勞資共贏的重大里程碑。

富邦人壽董事長林福星表示，企業強大的競爭力來自於正向、積極的員工，唯有勞資雙方建立互相尊重和信任的基礎，公司才能永續發展；本次與工會簽訂團體協約，納入多項優於法令的勞動條件及員工福利條文，具體實踐對員工關懷與照護承諾，確保員工權益完善，不僅促進企業進步，對於保險業也具有指標意義，致力使勞資關係穩定與職場和諧，實現「正向力量，豐富生命」企業理念。

富邦人壽團體協約歷經近二年時間研議，雙方順利達成共識，簽訂多項優於法令的勞動條件及員工福利條文，包括：職場內外意外事故關懷金、職業病關懷金，以及優於法令每胎10萬元生育補助、每年1.5萬元育兒補助等，更將員工持股信託福利，正式納入團協條文以保障員工福利。