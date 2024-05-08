數位發展部今表示，「個人化資料自主運用（MyData）平台」提供便利多元的線上個人化資料下載及服務申辦，並提供10種身分驗證方式，由資料提供機關依資料機敏程度決定驗證等級，民眾可考量自身需求，依驗證等級選擇最便利的方式。例如近期許多民眾申請的「入出國日期證明書」，民眾可在MyData平台上選擇以晶片金融卡或健保卡等實體卡插卡驗證，或手邊無實體卡者，可選擇使用行動自然人憑證或「手機門號加健保卡卡號」等方式完成驗證，即可線上便利快速取得內政部移民署的入出國相關資料，近2周已有16萬餘次申辦量，累計申辦量達17萬餘次。

數位部指出，為減少民眾花費時間精力在政府部門奔波、臨櫃申請個人證書或申辦服務的辛勞，提供安全、便利且值得信賴的線上服務，MyData平臺以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心理念，於2021年4月15日正式上線，已介接中央機關、地方政府、金融機構等80個機關，提供逾900項資料下載與服務申辦，累計超過147萬餘次使用量。

數位部說，民眾透過數位部MyData平台，不用親自臨櫃辦理，經線上身分驗證與個人自主同意，就可以取得在各政府機關裡的個人化資料，讓服務申辦更便利。數位部並持續精進MyData身分驗證的多元性與便利性，同時強化當事人知情同意機制，使用者操作過程中，以手機簡訊或電子郵件通知當事人，且可於MyData平臺查詢過去2年內之使用操作紀錄。

數位部舉例說明，各政府機關為推動數位便民服務，持續推動各項申辦服務與MyData平臺介接，民眾免去來回奔波及蒐集應備文件，節省申請等候時間與使用紙本。例如「社會住宅出租申請」、「稅務便民服務」等，須提供戶籍、中低收入戶證明、身心障礙資格等多樣證明文件，透過MyData平臺，經核驗身分及自主同意後，相關應備文件一次取得，不用再四處一一申請收集資料，減省民眾申辦時間與成本。

數位部強調，將持續深化資料自主應用機制，協同中央及地方政府，發展跨機關、跨部門、跨區域的多元主題式便民服務，以提供民眾更安全、更便利的智慧生活。