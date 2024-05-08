行政院最新拍板，加發給里長1.5個月的村里長年終慰問金，里長們約可領到7.5萬元，新北市民代質疑要增加7740萬元還未找到財源，市議員卓冠廷認為，新北獨創的里環境認證獎金去年就發1億110萬元，怎麼不修法再來追加？年預算2131億元的新北市真的沒資格喊沒錢來杯葛中央，等同抹煞里長的辛勞與努力。

卓冠廷8日質詢先問民政局長林耀長，林耀長回答自己有年終獎金，認同里長跟自己工作都一樣辛苦，也支持應該有年終慰問金，但林耀長表示，每年增加的7740萬元預算，對新北市財政負擔確實相當龐大，希望能夠修正《財政收支劃分法》，對新北市幫助會較大。

卓冠廷則反駁，「新北不要叫沒錢，這會傷里長的心」，認為從2020年至2024年中央給新北的統籌分配稅款，從404億元逐年增加到570億元，總共增加了166億元，幅度高達41％。里長年終慰勞金僅需增加7740萬元，「新北市府怎麼會沒有錢呢？」

卓冠也舉新北獨創的里環境比賽認證獎金，來打臉新北市說沒錢，2019年媒體報導的時候，新北市環保局回應比賽預算爆表8000萬元，坦承「總不可能不給得獎的里長獎金，只能挪用其他科目補上。」

卓冠廷質疑市府，你們辦比賽可以給錢，可以挪科目，辦里環境認證比賽的時候，2023總統大選年總共發掉1億110萬元，怎麼不喊修《財政收支劃分法》？卓冠廷說，民政局應該要說支持，不能說沒錢不要做，這會讓里長心寒！