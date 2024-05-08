人工智慧（AI）近期蓬勃發展，數位發展部今表示，持續建立兼顧科技創新及風險治理的可信任AI發展環境，推動多項AI政策與工作，包括成立AI評測中心、發布AI評測指引、成為國際非政府組織「集體智慧計畫」合作夥伴等。今年更進一步舉辦「運用AI促進資訊完整性審議式民主活動」，並邀請國際重要AI廠商進行交流，Meta、Google、Microsoft、OpenAI等與會廠商皆認同AI須具備可信任、準確性及安全等重要特性。數位部未來將持續與各界對話，致力推動可信任AI，協力創造社會所需的各項AI應用服務。

數位部表示，為確保AI應用與全民利益保持一致，去年5月數位部正式成為國際非政府組織「集體智慧計畫」合作夥伴，參與對齊大會專案，協助我國在全球公眾領域上，凝聚民眾對於人工智慧需求與風險之共識，共同處理「人工智慧對齊問題」；數位部致力推動可信任AI及數位信任環境，為使AI的應用是可靠的，且為避免生成式AI所生成的錯誤、不實及偽造訊息及圖片流竄，參考國際政策、標準與產業需求，成立AI評測中心、發布AI評測指引，目前也針對大型語言模型（Large Language Model,LLM）進行評測，逐步成立驗證機構和實驗室，推動AI評測與驗證，建立國際交流合作。

為從個人、利害關係社群及國家層面探討AI的發展對社會的影響，數位部去（112）年辦理2場「AI未來民主化」審議式工作坊，邀請相關利害關係人討論如何因應生成式AI發展。從參與者討論及回饋中，可了解從資料蒐集、處理到數據運用，都需要照顧社會對AI倫理的不同期望。

為進一步回應各界對正確應用AI於公共治理的期許，數位部與國立陽明交通大學科技與社會研究所、財團法人工業技術研究院以及史丹佛大學審議民主中心等單位合作，於今年3月23日舉辦「運用AI促進資訊完整性審議式民主活動」，透過「111」政府專用短碼簡訊平台，隨機發送簡訊邀請公民參與。共邀集450位專家學者、公民、社群和數位從業者，線上討論運用AI來辨識和分析資訊的完整性等相關議題。活動引起廣大回響，可見民眾對於AI運用於推動資訊完整性具有高度期待。

數位部並在4月17日邀集重要的AI國際廠商，就強化平台的分析及辨別機制、及將語言模型（LLM）提送AI評測中心等議題作討論。與會廠商包含Meta、Google、Microsoft、OpenAI，皆認同AI須具備可信任、準確性及安全等重要特性，並指出開發語言模型過程中，皆有其團隊負責對轄屬模型進行持續性測試與訓練調整，以符合可信賴AI系統的期待；對於其開發中的語言模型，提供給AI產品與系統評測中心（AIEC）進行評測皆持正向態度，Meta與OpenAI並於會中初步表示同意。

此外，對於生成式AI內容進行分析及辨別方面，國際廠商皆在會中提出已建立或即將導入的相關作法，包括SynthID技術（用於AI生成圖片中建立浮水印，或偵測AI生成圖片中的浮水印，以方便辨識AI生成的圖片）等AI生成內容偵測技術、溯源標註及簽章、用戶檢舉機制，以及提醒用戶注意AI生成內容等作法。

藉由本次活動蒐集與彙整民眾及AI國際廠商的意見，未來數位部將持續敦促網路平台業者推動資訊辨別與分析機制，而使用者於網路平台所刊登或推播之內容，若含有使用深度偽造技術或人工智慧生成之個人影像，應明確說明或標註，以確保資訊完整性。

數位部指出，面對AI技術帶來的資訊完整性挑戰，需要平台、政府和民眾的共同努力，藉由建立透明的監管機制，並加強公眾對AI生成內容的辨識能力，以促進資訊真實性與完整性；民主審議亦將強化社會韌性，未來數位部也將持續建立兼顧科技創新及風險治理的可信任AI發展環境，包括人才優化及留才攬才、重視AI倫理法制、推動資料治理及流通，建構以人為本的健全數位生態系。